Vítor Campelos revela segredo para o sucesso do Chaves e faz comparação com... o Chelsea

O Chaves parte para a 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin no 7.º lugar e a um empate de igualar o máximo de pontos conquistados pelos flavienses na principal divisão do futebol português. Em entrevista à 'Sky Sports', Vítor Campelos revelou qual o segredo para o sucesso da sua equipa, que já sabe que não jogará nas competições europeias na próxima época mesmo que termine no 5.º ou no 6.º posto, visto que não fez a inscrição necessária."O recorde de pontos do Chaves [na 1.ª Liga] é 47. Neste momento temos 46. Toda a gente nos diz que é fantástico o que estamos a fazer como equipa que foi promovida da 2.ª Liga [esta época]. Quase todos os nossos jogadores da época passada, nunca tinham jogado em ligas de topo", referiu o técnico do Chaves."Uma coisa importante para nós é o facto de sermos uma equipa muito unida, porque os jogadores se importam uns com os outros. Isso é muito importante", acrescentou, para depois fazer uma comparação curiosa."Por vezes, podes ter uma boa equipa, mas não ter um bom plantel. Outras vezes, podes ter um bom plantel, mas não ter uma boa equipa. Olhem para o Chelsea. Tem um grande plantel, mas não tem uma boa equipa, porque não têm ligação. Esse é o nosso segredo", sustentou.