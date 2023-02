Vítor Campelos: «Sofremos dois golos algo infantis e perfeitamente evitáveis»

O Chaves perdeu esta segunda-feira (2-3) na receção ao Sporting, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que os flavienses acabaram por vender bem caro os três pontos.

Em declarações no final da partida, Vítor Campelos agradeceu o apoio demonstrado pelos adeptos do início ao fim do jogo no Municipal de Chaves, lamentando os dois erros "infantis" dos seus jogadores, sobretudo no primeiro e segundo golo dos leões.





"Primeiro, dar os parabéns aos nossos jogadores e aos nossos adeptos, que hoje estiveram em bom número e apoiaram-nos até ao fim. O Sporting entrou bem, chegou à vantagem, mas depois equilibramos. Para a primeira volta, tivemos apenas dois jogadores do onze que jogou em Alvalade, nove diferentes. Acertámos algumas coisas, na segunda parte deveríamos ter feito melhor. Sofremos dois golos algo infantis, consentidos. O terceiro golo é um canto a nosso favor e sofremos nessa transição. Eram perfeitamente evitáveis. Acabámos por marcar nos descontos, já tarde de mais. Têm de ter mais confiança, temos jogadores com qualidade. Mas os jogadores bateram-se bem. Não era o resultado que queríamos, com golos algo consentidos. Resultado acaba-se por aceitar. É justo. Os números é que ditam a justiça dos resultados", começou por dizer o técnico dos flavienses, em declarações aos microfones da Sport TV."Também acontece em nossa casa. Somos fortes em transição, mas as equipas quando jogam em nossa casa jogam com o bloco mais baixo, e temos mais dificuldades. Mas no cômputo geral sabemos jogar também em transição. Importante mesmo é esta atitude e a determinação que os jogadores tiveram. Mais opções, mas ainda vão demorar a chegar ao ritmo competitivo. Todos juntos somos mais fortes. Mas temos plena confiança nos jogadores que entraram e vão entrar em todos os jogos. Volto a dizer, tínhamos apenas dois jogadores em relação ao onze do jogo da primeira volta", terminou.