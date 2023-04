Vítor Campelos: «Sofremos um golo num lance que não deveria ter acontecido»

Vítor Campelos mostrou-se desapontado pelo empate do Chaves diante do Santa Clara , especialmente pelo momento em que surgiu o golo da igualdade dos açorianos."Até termos feito o golo, acho que o grande ascendente do jogo foi nosso. Entrámos bem no jogo. Preparamos bem o jogo. Na primeira parte controlamos o jogo e tivemos algumas situações em que aparecemos na cara do guarda-redes, mas demorámos a rematar e desperdiçamos essas oportunidades. Ao intervalo falamos que tínhamos de continuar a ter mais posse de bola. Tínhamos de aproveitar bem a profundidade. O Santa Clara estava quase sempre na primeira parte a tentar explorar as transições com os jogadores rápidos das alas, principalmente quando tínhamos os nossos laterais subidos", começou por analisar."Na segunda parte, antes de chegarmos à vantagem tivemos algumas situações em que podíamos ter marcado e não marcamos. Depois de termos chegado a vantagem, já ninguém diria que o Santa Clara, até por aquilo que estava a produzir naquele momento, poderia chegar ao empate. Acabámos de sofrer um golo num lance em que não deveria ter acontecido", finalizou.