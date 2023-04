Vítor Campelos: «Triste com o resultado mas orgulhoso pelos jogadores»

Vítor Campelos gostou da exibição dos jogadores do Chaves, apesar da derrota caseira (1-2) frente ao Sp. Braga. O técnico dos flavienses começou por lamentar a morte de um adepto nas bancadas, na flash interview que se seguiu à partida."Quero antes lamentar a perda de um adepto flaviense, num momento triste para nós. Mais que chegar aos 35 pontos, temos a ideia de querer sempre jogar bem, independentemente do adversário. Os que jogaram deram uma resposta fantástica. Olhamos sempre olhos nos olhos e sabemos que é difícil jogar contra o Chaves. O Sp. Braga entrou bem, fomos equilibrando e empatámos. O adversário tinha algum domínio, mas sempre que íamos à frente estávamos a causar perigo. Estivemos bem, com duas excelentes oportunidades. Dentro que tínhamos, fomos alterando para que o resultado fosse diferente. Triste com o resultado mas orgulhoso pelos jogadores", referiu Vítor Campelos, à Sport TV.Questionado sobre se os 13 pontos de vantagem para a primeira equipa em zona de despromoção - no caso o Marítimo - dão margem para pensar já na próxima época, o treinador do Chaves foi taxativo: "Estamos focados no jogo a jogo. Vamos preparar o Gil Vicente, mais um jogo competitivo. Queremos fazer bons jogos e jogar bem. Ficamos mais perto de ganhar."