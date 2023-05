Vítor Campelos vai renovar com o Chaves

Vítor Campelos vai continuar a orientar o Chaves na próxima temporada. SAD e treinador já chegaram a um acordo verbal para a renovação do contrato, sabe Record.O novo vínculo será assinado no início da próxima semana. Vítor Campelos terminava contrato no final desta época e apesar do assédio do estrangeiro vai dar seguimento ao projeto no clube transmontano.Este fim de semana, o Chaves joga com o Arouca.Paulo Silva Reis