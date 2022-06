Wellington deixa Chaves e assina pelo Al-Arabi

Wellington Carvalho, brasileiro que na temporada 2021/22 foi o melhor marcador do Chaves com 13 golos, foi oficializado no Al-Arabi do Qatar.O extremo, de 29 anos, que se tornou uma das principais estrelas dos Valentes Transmontanos na promoção ao primeiro escalão do futebol nacional, estava em final de contrato.Em 2021/22, Wellington Carvalho fez 38 jogos de azul-grená.