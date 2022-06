Wellington "muito feliz por ganhar" prémio de avançado do mês da Liga Sabseg

Wellington, eleito avançado do mês de abril da Liga Sabseg pelos principais treinadores da prova, com 27,78 por cento dos votos, recebeu esta sexta-feira o respetivo troféu e mostrou-se agradecido pelo reconhecimento da sua performance."É gratificante receber esta distinção. É um prémio que fico muito feliz de ganhar e é graças aos meus colegas e equipa técnica. A equipa tem estado muito bem e, por isso, as individualidades conseguem destacar-se", afirmou.O avançado brasileiro, apontou três golos e assinou duas assistências no decorrer do mês de abril, bateu a concorrência do veterano Nenê, do Vilafranquense, e do companheiro de equipa João Batxi.T.G.