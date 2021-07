há 1 horas 18:09

Amanhã o Sporting vai voltar a defrontar a Belenenses SAD e, antes do regresso a Lisboa, ainda será disputado um último particular diante dos franceses do Angers, na próxima terça-feira. Os leões terminam os jogos de pré-temporada com a habitual realização do Troféu Cinco Violinos que, este ano, conta com a participação do Ol. Lyon, onde alinha o internacional português Anthony Lopes.