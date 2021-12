FC Porto e Benfica medem forças esta noite, no Estádio do Dragão (21h00), num encontro da 16.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição e Nélson Veríssimo para o clássico. Do lado dos dragões, nota para a titularidade de Pepê, como Record adiantou em primeira mão . Nas águias, que devem surgir em 4x4x2, destaque para André Almeida, Morato, Everton e Gonçalo Ramos de início.Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Pepê; Fábio Vieira e TaremiSuplentes: Marchesín, Francisco Conceição, Corona, Manafá, Wendell, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez e João MarceloVlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Morato e André Almeida; Everton, Weigl, João Mário e Rafa; Gonçalo Ramos e YaremchukSuplentes: Helton, Meité, Seferovic, Diogo Gonçalves, Pizzi, Lázaro, Taarabt, Paulo Bernardo e FerroSiga o jogo AQUI