Depois do empate do Sporting na véspera, o Benfica procura esta tarde reduzir a diferença para os rivais, num duelo com o V. Guimarães no qual Nélson Veríssimo e Pepa apostam nos seguintes onze iniciais.: Odysseas; Gilberto, Morato, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Meïte, Taarabt e Everton; Gonçalo Ramos e Darwin: Hélton, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, João Mário, Valentino Lázaro, Nemanja, Paulo Bernardo, Rafael Brito e Tomás Araújo: Bruno Varela; Miguel Maga, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Rafa Soares; Alfa e André Almeida; Rúben Lameiras, Tiago Silva e Rochinha; Estupiñan: Trmal; Borevkovic, Quaresma, Bruno Duarte, Nélson da Luz, Geny, Sílvio, Bamba e Nicolas Janvier