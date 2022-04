E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sporting e Benfica medem forças esta noite (20h30), em Alvalade, num encontro da 30.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Rúben Amorim e Nélson Veríssimo para o dérbi.Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Neto; Porro, João Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Sarabia, Pote e PaulinhoSuplentes do Sporting: João Virgínia, Tabata, Slimani, Ugarte, Rúben Vinagre, Edwards, Ricardo Esgaio, José Marsà e Daniel BragançaOdysseas; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Everton; Gonçalo Ramos e DarwinSuplentes do Benfica: Helton, Meité, Seferovic, Yaremchuk, João Mário, Gil Dias, André Almeida, Paulo Bernardo e MoratoSiga o jogo AQUI