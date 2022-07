Rio Ave e Paços de Ferreira 'anulam-se' em encontro particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave, de regresso à Liga Bwin, empatou este sábado 0-0 diante do Paços de Ferreira, que ainda desperdiçou uma grande penalidade, em encontro particular disputado em Vila do Conde.

O internacional português do Paços de Ferreira, Antunes, dispôs de uma soberana oportunidade para mexer com o marcador, mas desperdiçou uma grande penalidade, aos 35 minutos.

Os vila-condenses, por sua vez, voltam a jogar hoje, na parte da tarde, em Santa Maria da Feira, diante do Feirense, da 2.ª Liga, num particular à porta fechada.