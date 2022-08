O onze do Sporting para o jogo com o Rio Ave

Depois do empate a três em Braga no arranque do campeonato, o Sporting procura esta tarde o primeiro triunfo na Liga Bwin. Pela frente estará o Rio Ave, num duelo no qual os dois técnicos apostam nos seguintes onze iniciais.: Adán; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Matheus Reis; Edwards, Trincão e Pote: Franco Israel; St. Juste, Morita, Nuno Santos, Rochinha, Fatawu, Ricardo Esgaio, Nazinho e Rodrigo Ribeiro: Jhonatan; Pantalon, Santos e Pedro Amaral; Costinha, Joca, Vitor Gomes, Guga e Paulo Vitor; Aziz eFábio Ronaldo: Magrão, Miguel Nóbrega, Ruiz, Amine, João Ferreira, Ukra, João Graça, Zé Manuel e André Pereira