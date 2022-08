FC Porto e Sporting medem forças esta noite (20h30), no Estádio do Dragão, numa partida da 3.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição e Rúben Amorim para o clássico. Comoadiantou, Marko Grujic está fora do jogo Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Uribe, Bruno Costa, Otávio e Pepê; Taremi e EvanilsonSuplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Veron, Galeno, Namaso, André Franco, Wendell, Toni Martínez e EustáquioAdán; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, Ugarte, Morita e Matheus Reis; Trincão, Edwards e PoteSuplentes: Israel, St. Juste, Nuno Santos, Rochinha, Fatawu, Esgaio, Nazinho, Mateus Fernandes e Rodrigo RibeiroSiga o jogo AQUI