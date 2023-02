O onze do Sporting para o jogo com o Rio Ave

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting visita o Rio Ave esta segunda-feira à noite, às 21h15, no jogo que encerra a 19.ª jornada da Liga Bwin. Confirma-se o onze inicial do Sporting avançado por. Consulte as escolhas iniciais de Luís Freire e de Rúben Amorim para o encontro.Jhonatan, Pantalon, Josué Sá, William, Costinha, Samaris, Fábio Ronaldo, Miguel Baeza, Guga, Aziz e Boateng.Magrão, Miguel Nóbrega, Ventura, Sávio, Ukra, João Graça, Hernâni, Paulo Vítor e André Pereira.Adán, St. Juste, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos, Edwards, Chermiti e Pote.Franco Israel, Neto, Diomande, Bellerín, Tanlongo, Rochinha, Arthur, Trincão e Jovane.Siga o jogo aqui.