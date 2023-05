Benfica e Sp. Braga defrontam-se esta noite (20h30), no Estádio da Luz, num jogo da 31.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Roger Schmidt e Artur Jorge para este encontro. Nota para Aursnes, que continua como lateral-direito, para Bah, que nem no banco está, e para a dupla João Neves-Chiquinho. Nos minhotos, Racic substitui Al Musrati no meio-campo.Vlachodimos: Aursnes, António Silva, Otamendi e Grimaldo; João Neves e Chiquinho; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo RamosSuplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Gonçalo Guedes, Ristic, Musa, Florentino, Ndour e MoratoMatheus; Victor Gómez, Tormena, Niakaté e Borja; Iuri Medeiros, Racic, André Horta e Bruma; Ricardo Horta e Abel RuizSuplentes: Tiago Sá, Serdar, Sequeira, Álvaro Djaló, Paulo Oliveira, Mendes, Pizzi, Banza e GorbySiga o jogo AQUI