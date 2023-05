O onze do Sporting para o jogo com o Paços de Ferreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting visita este domingo o Paços de Ferreira, a partir das 20h30, em jogo da 31.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas iniciais.ONZE DO PAÇOS DE FERREIRA:Marafona; Delgado, Nuno Lima, Maracás, Bastos, Holsgrove, Luiz Carlos, Paulo Bernardo, Uilton, Gaitán e GuedesSuplentes: Vekic, Nigel Thomas, Adrián Butzke, Tiago Ribeiro, Jorge Silva, Ferigra, Rui Pires, João Vigário, Mauro Couto.ONZE DO SPORTING: Adán; Diomande, Coates, Gonçalo Inácio; Bellerín, Morita, Ugarte, Nuno Santos; Edwards, Trincão e Pedro Gonçalves.Suplentes: Franco Israel, Matheus Reis, Luís Neto, Rochinha, Paulinho, Tanlongo, Arthur Gomes, Esgaio e Chermiti.Siga o encontro AQUI