Receita de bilheteira do jogo Estrela da Amadora-Marítimo doado a jovem tetraplégica

A receita de bilheteira do jogo da primeira mão do Play-off de acesso à 1ª Liga de futebol, entre Estrela da Amadora e Marítimo, será doado a uma menina que ficou tetraplégica, anunciou esta quarta-feira o emblema estrelista.

"Todos os bilhetes para os sócios e adeptos do Estrela da Amadora e para o público visitante do Marítimo estão disponíveis ao preço singular de um euro. Toda a receita da bilheteira do jogo da primeira mão será entregue à família da Maria Mendes. A menina de 13 anos, praticante de ginástica, que ficou tetraplégica num acidente de treino", pode ler-se na nota divulgada pelo clube que terminou a 2ª Liga no último lugar do pódio.

O emblema amadorense lembra que "o futebol tem a possibilidade e o dever de ajudar quem mais precisa", pelo que "estas causas não passam ao lado do Estrela da Amadora".

A primeira mão está marcada para sábado, na Reboleira, enquanto a segunda se disputa dia 11, no Funchal.

O Estrela da Amadora esteve pela última vez na I Liga em 2008/09, sendo entretanto extinto e refundado, enquanto o Marítimo está a cumprir a 38.ª época consecutiva entre os 'grandes', desde a temporada 1985/86.