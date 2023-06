Portimonense marca encontro com FC Porto e Sporting na pré-época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense vai defrontar FC Porto, Sporting, Farense e os escoceses do Celtic na pré-temporada 2023/24, revelou hoje o clube algarvio, que vai cumprir a sétima temporada consecutiva na Liga Bwin.Na lista de jogos particulares divulgada pelo emblema de Portimão, que hoje iniciou os trabalhos de pré-época, estão previstos dois encontros com o Celtic, nos dias 12 e 15 de julho, às 17:00 e 11:00 horas, respetivamente, ambos no empreendimento turístico de Quinta de Lago, concelho de Loulé.

A partida frente ao FC Porto está agendada para 19 de julho, em local e hora ainda a confirmar, enquanto o jogo com o Sporting realiza-se em 25 de julho, às 10:00, no relvado da unidade turística de Lagos em que os leões vão estagiar.

O duelo com o Farense, equipa algarvia recém-promovida à I Liga, está previsto para 02 de agosto, em Faro.

O Portimonense confirmou hoje as contratações do extremo Rildo Filho e do avançado Paulinho, ambas por empréstimo de uma temporada, que se juntam ao extremo Sylvester Jasper na lista de reforços.

Os exames médicos marcaram o primeiro dia de trabalho em Portimão e vão continuar nos próximos dias, estando o primeiro treino agendado para segunda-feira.