A crónica do Arouca-Paços de Ferreira, 0-1: magia de Gaitán fez nascer a vitória Médio argentino foi titular e já deixou em campo um pouco do brilhantismo que deu a conhecer no Benfica