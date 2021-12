Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Arouca-Sp. Braga, 0-6: Réveillon antecipado com miúdos no palco Hat trick de Vitinha a abrir, bis de Roger a fechar, com o mais alto patrocínio do talento de Iuri Medeiros