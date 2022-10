Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Arouca-Sporting, 1-0 : As duas revoluções que Rúben falhou Havia apenas 2 minutos da segunda parte quando um canto apontado na direira do ataque do Arouca, apanhou João Basso no coração da área. O central elevou-se entre Essugo e Nazinho e cabeceou com força para a baliza. Adán ainda conseguiu tocar na bola mas não evitou o golo.