Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Belenenses SAD-Boavista, 0-0: noite enfadonha acaba com empate Azuis do Jamor poderiam ter desfeito a igualdade, mas a falta de pontaria esteve em evidência