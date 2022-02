Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Belenenses SAD-Paços de Ferreira, 0-2: soco no estômago da ambição azul Golo de penálti a acabar o primeiro tempo deitou por terra o ligeiro domínio exercido antes do intervalo