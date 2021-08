Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Boavista-P. Ferreira, 3-0: com as peças todas o xadrez é outro Boavista finalmente com reforços mostrou a melhor versão de si e vergou um Paços errático e sem ideias





• Foto: LUSA