Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Famalicão-Sp. Braga, 3-2: da cabeça no sítio à cabeça perdida Do 0-2 para o 3-2, num dérbi com quatro golos em lances aéreos e um final marcado por grande confusão