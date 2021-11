Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do FC Porto-V. Guimarães, 2-1: vitória da raça com nota artística Dragões reagiram à desvantagem e deram a volta com dois golos de grande qualidade





• Foto: José Gageiro/Movephoto