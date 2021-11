Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Moreirense-Gil Vicente, 2-2: a ironia do empate nos pés de Vitória Gilistas empataram num lance em que os cónegos podiam ter feito o 2-0, deram a volta e com o jogo na mão sofreram no fim





• Foto: Luís Vieira/Movephoto