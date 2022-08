A crónica do Portimonense-Boavista, 0-1: Pantera astuta entra a ganhar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Três toques apenas (Bracali, Makouta e Yusupha) e... três pontos na bagagem: o Boavista entrou com o pé direito no campeonato. Um golo cedo que deixou intranquilos os algarvios, a ponto de Gorré (desarmado in extremis por Seck) ...