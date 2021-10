Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portimonense-Estoril, 0-2: canto canarinho já cheira a Europa Grande eficácia e solidez defensiva explicam quarto triunfo do Estoril fora e o reforço do quarto lugar