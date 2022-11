Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portimonense-Sp. Braga, 1-2: Não deu com brilho e teve de ser na raça Meia-hora de fulgor mas sem golos levou a equipa de Artur Jorge a correr atrás do prejuízo