Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-Portimonense, 2-2: muita capacidade para pouca idade Sporting, com equipa jovem, vê vitória fugir com lance estranho, mas deixa sinais positivos





Adán ligado a golo sofrido perto do fim

• Foto: Ricardo Nascimento