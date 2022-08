Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-Rio Ave, 3-0: Pote volta a ter mel e leão é de novo feliz ‘Febre amarela’ assustou nos primeiros 20 minutos, mas depois só se viu o Sporting dominador





Minuto 67: O jogo estava tranquilo, muito marcado pelo controlo do leão. Até que, no lado esquerdo do ataque sportinguista, Matheus Nunes recebeu a bola, enquadrou-se, olhou a baliza e desferiu uma bomba, de pé direito, que entrou, pelo ar, junto ao poste do lado direito de Jhonatan. Que golaço!

• Foto: LUSA