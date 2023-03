Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do V. Guimarães-Arouca, 0-2: já se veem lobos no retrovisor Muita parra e pouca uva do Vitória perante um Arouca que deu lição de eficácia no Castelo