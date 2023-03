Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Vizela-Sp. Braga, 0-4: depois do time-out correu-lhes tudo bem Foi já perto do intervalo que a história virou a favor do Sp. Braga, após paragem provocada pelo VAR