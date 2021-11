Adán brinca com Pizzi: «Dez minutos de prolongamento? Sempre para o Benfica...»

O primeiro dérbi desta época entre Sporting e Benfica terá lugar apenas a 3 de dezembro, mas Adán e Pizzi já anteciparam um pouco o duelo, numa partida bem animada de subbuteo. Esta quarta-feira, numa iniciativa promovida pela marca desportiva que patrocina ambos os jogadores, Adán e Pizzi defrontaram-se numa partida do tradicional jogo, com a vitória a sorrir para o guardião dos verde e brancos.No que diz respeito ao encontro, o duelo, que teve a duração de 10 minutos divididos por duas metades, acabou empatado, com o vencedor a ser decidido com o recurso ao desempate por penáltis. Antes da decisão na marca dos 11 metros, Pizzi ainda teve direito a uma última jogada, o que proporcionou um comentário sarcástico de Adán. "Dez minutos de prolongamento? É sempre a mesma coisa com o Benfica", brincou o espanhol, de 34 anos, levando a aplausos e sorrisos da plateia presente.Na fase decisiva, Adán cobrou com sucesso o penálti, enquanto Pizzi acabou por falhar a oportunidade. Após uma partida bem humorada e cheia de suspense, ambos os jogadores realizaram uma 'flash-interview', em que abordaram um pouco as respetivas carreiras."Na minha carreira, comecei como avançado, mas houve um treinador que achou melhor eu ir para a baliza, estava um pouco gordinho. Foi só um treino e fiquei por lá até hoje", começou por lembrar Adán, analisando depois o atual momento no Sporting: "Queremos continuar a melhorar e continuar vivos em todas as competições. Apesar de já ter uns aninhos, acho que podemos sempre melhorar..."Por sua vez, Pizzi abordou igualmente a situação atual do Benfica e concorrentes diretos no campeonato. "Está a ser muito competitivo. Já esperávamos a luta intensa dos três que estão na frente. Agora vamos continuar a trabalhar no máximo para ter vitórias e, no final, conquistar os títulos a que o Benfica se propõe todos os anos", sublinhou o médio de 32 anos.