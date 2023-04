Adepto do Chaves faleceu após sofrer paragem cardiorrespiratória durante jogo com Sp. Braga

A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento do adepto de 77 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, durante o encontro entre GD Chaves e SC Braga.



À família enlutada e aos adeptos em geral, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/LES0NjbgSA — Liga Portugal (@ligaportugal) April 2, 2023

O adepto do Chaves que sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas bancadas do Estádio Eng.º Manuel Branco, este domingo, durante o encontro entre flavienses e Sp. Braga, acabou por falecer. Foram os treinadores das duas equipas, Artur Jorge e Vítor Campelos, a dar conta do desfecho na flash interview.A situação gerou muita apreensão na zona de lugares cativos de adeptos transmontanos e obrigou à intervenção dos bombeiros, que tiveram de efetuar manobras de reanimação no local. O referido adepto, de 77 anos, foi depois transportado para a ambulância mas acabaria por falecer."Antes de mais deixar uma palavra para a família do adepto que acabou por falecer na bancada. Os meus sentimentos em nome do Sp. Braga", disse Artur Jorge."Lamentamos a morte de um dos nossos adeptos no jogo de hoje, é um dia triste", referiu Vítor Campelos.