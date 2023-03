Adepto do Chaves levado pela polícia após o terceiro golo do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após o terceiro golo do FC Porto, um adepto do Chaves, visivelmente exaltado, foi levado por vários polícias para fora do estádio, mas não foi identificado.

Na bancada destinada aos associados dos flavienses, estiveram também presentes algumas dezenas de adeptos portistas e, na festa do golo de Toni Martínez, gerou-se um bate-boca que não escalou devido à pronta intervenção das forças policiais.

Após o apito final, um associado do Chaves esticou o dedo em direção à tribuna e acusou o presidente Francisco José Carvalho pelo sucedido, por este permitir a presença de adeptos adversários naquela bancada.