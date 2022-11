Adeptos do Sp. Braga exibem tarja a visar Mundial do Qatar e quem paga a multa... é o Portimonense

Os adeptos do Sp. Braga exibiram, no jogo de Portimão, uma tarja a visar o Mundial do Qatar. "32 equipas apuradas, 6.500 vidas derrotadas", podia ler-se. Ora, a referida tarja resultou numa multa ao... Portimonense, de 408 euros.Os algarvios, enquanto clube da casa neste encontro da Liga Bwin, no domingo passado, foram punidos pelo Conselho de Disciplina por "não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida".Segundo reportou o delegado da Liga, os adeptos do Sp. Braga "exibiram 2 tarjas durantebreves instantes, cada uma com dimensão superior a 1x1 metros formando a seguinte frase: '32 equipas apuradas, 6500 vidas derrotadas'". Uma referência aos mais de 6.500 trabalhadores migrantes que perderam a vida no Qatar durante as obras de preparação do país para o Campeonato do Mundo.