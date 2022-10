Adiado o julgamento de Frederico Varandas pela acusação de difamação a Pinto da Costa

Foi adiado o início do julgamento do presidente do Sporting, Frederico Varandas, por difamação ao seu homólogo do FC Porto, Pinto da Costa. A primeira audiência estava agendada para esta quarta-feira, ao início da tarde, no Tribunal do Bolhão, no Porto.No entanto, as autoridades judiciais não conseguiram notificar Frederico Varandas nem o seu advogado, José Miguel Albuquerque, o que levou a defesa a apresentar um requerimento no sentido de lhe ser dado tempo para poder contestar os factos e aduzir a sua argumentação. Foi-lhe dado provimento, podendo agora tanto Pinto da Costa, representado pelo causídico Nuno Brandão, como o Ministério Público, pronunciar-se igualmente sobre este desenvolvimento.A explicação para o adiamento, ao que apurámos, centrou-se no facto de ter sido inserida no processo uma morada antiga de Frederico Varandas, pelo que terá sido essa a justificação apresentada para a notificação não ter sido efetuada em tempo útil. Da mesma forma que o seu representante legal, por não estar registado no sistema Citius, não teve acesso ao meio tecnológico normalmente utilizado para notificar advogados. Os elementos ligados ao Sporting terão referido ao tribunal que ficaram a saber da data estipulada para o julgamento através do Correio da Manhã.Este processo reporta-se ao comentário de Frederico Varandas sobre Pinto da Costa, em outubro de 2020, afirmando que "um bandido será sempre um bandido". Isso deu origem a uma queixa-crime por difamação e, após a fase instrutória, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto decidiu levar o caso a julgamento.