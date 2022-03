Alta tensão em Barcelos no final do Gil Vicente-Estoril

Acabou tudo em cumprimentos e abraços, mas logo após o apito final de André Narciso houve um momento de grande tensão no relvado do Estádio Municipal de Barcelos. Aglomerado de jogadores e treinadores com muito empurra para aqui e para ali e algumas discussões efémeras, mas muito acaloradas, para lá da nítida insatisfação de Ricardo Soares, que o treinador fez questão de esclarecer ao assumir o seu desagrado pelo escasso tempo de compensação.

"Posso revelar o que aconteceu no final porque não quero fazer disto um caso, como até pretendo o mínimo barulho possível. Sei que deveria falar ou gesticular menos, mas faz parte da minha forma de comunicar. Não questionei a arbitragem do André Narciso, apenas fui-lhe dizer que o Gil Vicente faz tudo para haver um futebol espectáculo, pelo que não fazia sentido que um jogo destes, com tantas substituições, tivesse apenas quatro minutos de descontos", mencionou o treinador gilista, revelando ainda um desabafo do treinador do FC Porto durante uma reunião de treinadores onde se discutiu o tempo útil de jogo:





"Viemos de um jogo frente ao líder do campeonato onde jogámos quase todo o tempo com menos um elemento, mas nunca recorremos a qualquer estratégia para travar o tempo útil porque sou completamente contra o antijogo. O Gil Vicente não perde tempo, não rodeia árbitros e não simula penáltis, mas tenho de concordar com o Sérgio Conceição quando disse que as reuniões de treinadores para promover o tempo útil de jogo não fazem sentido se os árbitros não estiverem presentes".