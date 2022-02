André Narciso dirige Benfica-V. Guimarães e Manuel Mota no FC Porto-Gil Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta sexta-feira todas as nomeações para a 24.ª jornada da Liga Bwin, depois de ontem já ter revelado os árbitros do Belenenses SAD-Paços de Ferreira, Famalicão-Tondela, Marítimo-Sporting e Arouca-Moreirense, jogos que se disputam na sexta-feira (dia 25) e no sábado (dia 26).Árbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Vasco SantosAVAR: Rui LicínioÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Nuno AlmeidaAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno EIras4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Nélson Cunha e Inácio Pereira4.º árbitro: João AfonsoVAR: João PinheiroAVAR: Tiago Costa