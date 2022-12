António Silva eleito melhor defesa dos meses de outubro e novembro da Liga Bwin

Dá para acreditar que só tem 19 anos?

António Silva destacou-se para os treinadores e conquista o do Mês em / #LigaPortugal #LigaPortugalbwin #criatalento #nãopára pic.twitter.com/nm12BJOp29 — Liga Portugal (@ligaportugal) December 13, 2022

António Silva foi eleito, pelos principais treinadores da Liga Bwin, o melhor defesa dos meses de outubro e novembro da competição, repetindo o feito que já tinha alcançado em setembro.O central do Benfica foi um dos principais destaques da equipa no período em questão, tendo contribuído com dois golos num registo de cinco vitórias e um empate alcançado pelas águias.Com 33,33% dos votos, António Silva superou a concorrência do companheiro Grimaldo, com 12,7%, e de João Basso, do Arouca, com 7,94%.