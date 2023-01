APDA denuncia condições do Jamor na receção do Casa Pia ao FC Porto

View this post on Instagram A post shared by APDA (@apda.adeptosportugal)

A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) fez uma exposição à Liga Portugal sobre as condições dos adeptos que marcaram presença na receção do Casa Pia ao FC Porto, na 15.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio do Jamor.Entre as denúncias recebidas, a APDA destacou a sujeição de "adeptos a uma chuva torrencial" a "uma revista desproporcionalmente minuciosa", assim como criticou o "recinto coberto de musgo e lama", com "apenas duas portas abertas, em plena chuva, para a entrada de cerca de 8.000 adeptos" e os "autocarros atolados em plena Mata do Jamor, sem iluminação".Face ao exposto, a APDA fala, no comunicado publicado nas redes sociais, de "uma total falta de condições mínimas de segurança e hospitalidade"."A APDA recebeu diversas comunicações por parte dos seus associados, maioritariamente, adeptos do Futebol Clube do Porto, que se deslocaram ao Estádio Nacional, no passado dia 07/01/2023, para assistir ao Casa Pia x FCP, a contar para o Campeonato.Ao abrigo do que são as competências e o papel que sempre quisemos assumir, de forma a proporcionar condições dignas aos adeptos portugueses, a APDA, criou este canal de "denúncias" de forma a que possamos reivindicar tudo o que de errado se passa nos estádios em Portugal.E assim fizemos - o jogo em questão pautou-se por uma total falta de condições mínimas de segurança e hospitalidade - desde adeptos a uma chuva torrencial a serem sujeitos a uma revista desproporcionalmente minuciosa, desde a um recinto desportivo coberto em musgo e lama, apenas duas portas abertas, em plena chuva, para a entrada de cerca de 8000 adeptos, ou mesmo autocarros atolados em plena Mata do Jamor, sem iluminação.Este não pode ser o cenário em que são constantemente tratados os adeptos, que pagam dos seus bolsos para teimar em encher bancadas.E por esse motivo, remetemos uma exposição formal à Liga Portugal para que se possam apurar as responsabilidades, e sobretudo, que estas questões deixem, de uma vez por todas, de acontecer.Todas as vossas questões, dúvidas ou situações semelhantes, podem e devem ser-nos remetidas, e actuamos em conformidade - sempre na defesa de um dia melhor para todos nós."