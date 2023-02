Apenas 1% dos apostadores da 'Solverde.pt' acreditaram na vitória do Gil Vicente no Dragão

O FC Porto foi surpreendido na noite de domingo [ontem] pelo Gil Vicente, em casa, ao perder por 1-2 na 22.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que os portistas terminaram com apenas nove jogadores, face às expulsões de João Mário e Mateus Uribe.

Um dia após o triunfo surpreendente dos gilistas no Estádio do Dragão, a casa de apostas 'Solverde.pt' revelou os números do encontro e que refletem a disparidade existente entre os apostadores. De acordo com esta casa de apostas, a probabilidade de o Gil Vicente vencer o jogo de ontem era de apenas 8% (odd 13), sendo que apenas 1% dos apostados acreditou no triunfo dos gilistas no Dragão.

A derrota do FC Porto não mexe com as probabilidades na corrida para o vencedor do campeonato nacional, com o Benfica a manter o estatuto de claro favorito (82% de probabilidade), seguido do FC Porto (21% de probabilidade).

Jogos de hoje

No Estádio D. Afonso Henriques disputa-se o dérbi do Minho, entre Vitória de Guimarães e Sp. Braga, um duelo em que os arsenalistas são favoritos a vencer (55% de probabilidade), com odd de 1.83, sendo mais provável um empate do que o triunfo dos vimaranenses.

Já no Estádio Coimbra da Mota, o Estoril recebe o Sporting, com os leões a assumirem o papel de claros favoritos a vencer. Segundo a 'Solverde.pt', a turma orientada por Rúben Amorim tem 84% de probabilidade de sair com os três pontos (odd 1.19). Quanto aos marcadores dos golos dos leões, Paulinho, Pedro Gonçalves e Marcus Edwards assumem a 'pole' dos favoritos.