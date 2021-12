Aprovada proposta que obriga equipas a terem um mínimo de 13 jogadores para irem a jogo

Nenhuma equipa poderá entrar em campo sem ter, no mínimo, 13 jogadores disponíveis para irem a jogo. A proposta de alteração do regulamento foi esta terça-feira aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Liga, numa votação secreta realizada pelos clubes que, sabe, contou com um voto contra e dois nulos.Esta alteração deverá ser publicada já na quarta-feira, a tempo de entrar em vigor na próxima jornada.Entretanto, o Belenenses SAD retirou o ponto 2 da sua proposta a votação, que se baseava que para efeitos de realização de um jogo deveriam constar jogadores "do modelo B de plantel, e aqueles que constarem do modelo A de plantel como '7 jogadores seniores de 1.º ano' e '22 jogadores sub-23 do clube satélite e/ou categoria júnior A e B e/ou de clube a participar no campeonato de sub-23'" só deveriam contar "em caso de concordância do próprio clube".