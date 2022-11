Árbitro francês chamado para jogo da próxima jornada da Liga: veja as nomeações

O Conselho de Arbitragem já divulgou as nomeações para a 13.ª jornada da Liga Bwin e há um jogo que vai ter um árbitro francês. Trata-se do V. Guimarães-Marítimo, que será arbitrado por Bastien Dechepy, ao abrigo do protocolo de cooperação com a Comissão de Arbitragem da Federação Francesa de Futebol. Haverá igualmente uma equipa de arbitragem portuguesa no jogo do Lille, treinado por Paulo Fonseca, com o Angers, da Ligue 1. Trata-se de Miguel Nogueira, auxiliado por Pedro Mota e Pedro Martins.De resto, Luís Godinho foi nomeado para o dérbi Boavista-FC Porto, Rui Costa estará Benfica-Gil Vicente e Artur Soares Dias vai ajuizar o Famalicão-Sporting.Árbitro: João PinheiroAssistentes: Luciano Maia e Luís Costa4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno VieiraÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Sérgio Jesus4.º árbitro: Manuel OliveiraVAR: António NobreAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Felisberto e Francisco Pereira4.º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: Vasco SantosAVAR: Pedro RamalhoÁrbitro: Bastien DechepyAssistentes: Brice Le Tellier e Julien Haulbert4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Marc BollengierAVAR: Yohann RouinsardÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Bruno Jesus e José Mira4.º árbitro: Iancu VasilicaVA: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e Fábio Silva4.º árbitro: Bruno VieiraVAR: Cláudio PereiraAVAR: André CostaÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Hugo Ribeiro e Rui Cidade4.º árbitro: Miguel LibórioVAR: Luís FerreiraAVAR: Hugo SantosÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: David SilvaVAR: Vítor FerreiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Vasco Marques4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Gustavo CorreiaAVAR: David Silva