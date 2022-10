Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Argel destaca papel de Otamendi no clássico: «Sabe da importância do jogo para o FC Porto» Ex-central prevê uma partida de "faca no dente" que vai "parar o país" apesar de admitir que o duelo não é decisivo