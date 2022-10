Argel e o FC Porto-Benfica: «É de se jogar com faca nos dentes e sangue nos olhos»

Argel não vê o clássico de sexta-feira no Dragão entre FC Porto e Benfica (20H15) como "decisivo", mas sim um "divisor de águas"."É 50% para cada lado. Passa muito pela força mental, por estar forte estrategicamente. É literalmente um jogo para se jogar com faca nos dentes e sangue nos olhos como se costuma dizer. Mas é como um Milan-Inter, um Real Madrid-Barcelona. São jogos tensos que se disputam com uma intensidade muito alta. Vejo as equipas muito equilibradas", afirmou o antigo central dos dois clubes à Rádio Renascença.Neres e Pepe são dúvidas para o jogo da 10.ª jornada , no Estádio do Dragão, e o agora treinador sublinha que o extremo é "um jogador importantíssimo" na estratégia de Roger Schmidt para os encarnados e aponta à experiência de Pepe. "Ele sabe jogar estes jogos", atirou.