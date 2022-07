O Arouca e o Chaves realizaram, na manhã deste sábado, mais um encontro de preparação para a nova temporada. Disputado em Vila Meã, o encontro terminou sem golos.Do lado do Chaves, atuaram de início Paulo Vítor, João Correia, Steven Vitória, João Queirós, Bruno Langa, Kevin Pina, João Teixeira, João Mendes, Benny, Batxi e Héctor Hérnandez. Jogaram ainda: Guima, Juninho, Jô, Monte, Hélder Morim, Sylla, Patrick, Picas, Guilherme e Edu Borges.Bruno Pio, Talysson, Biscaia, Pedro Ribeiro e Nicolas não saíram do banco. Por sua vez, Rodrigo Moura, Rúben Pereira, Obiora e Euller ficaram em Chaves, enquanto Sandro Cruz assistiu apenas à partida.Do lado do Arouca, aturam de início De Arruabarrena, Milovanov, Basso, Opoku, Quaresma, Soro, David Simão, Alan Ruiz, Antony, Arsénio e Bruno Marques. Jogaram ainda: João Valido, Zubas, Rafael Fernandes, Tiago Esgaio, Kizza, Yaw Moses, Oriol Busquets, Pedro Moreira, Diogo Tavares, Vitinho, Bukia e Mújica.